De zoektocht naar een vervanger voor Klaasje Meijer bij K3 is vanaf komend najaar te zien bij SBS6. Het is voor het eerst dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen kans maken om deel uit te maken van de zanggroep.

Van de 22.690 mensen die zich aanmeldden is inmiddels een selectie gemaakt van 1.442 deelnemers. In een livefinale wordt uiteindelijk bekend wie voortaan naast Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen op het podium mag staan.

De zoektocht is niet alleen te zien bij SBS6, maar ook bij de Vlaamse zender VTM. "We zijn superblij dat VTM en SBS6 hun schouders weer mee onder de zoektocht zetten", reageert Verbruggen. "We hebben zelf bijzonder fijne herinneringen aan onze eigen deelname in 2015", aldus De Pillecyn, die met Verbruggen en Meijer in dat jaar de talentenjacht K3 zoekt K3 won. De toenmalige formatie, die bestond uit Josje Huisman, Karen Damen en Kristel Verbeke, stopte er destijds mee.

Meijer heeft vertrouwen in de nieuwe talentenjacht, die de naam K2 zoekt K3 krijgt. "Samen met deze sterke partners en Studio 100 vinden we ongetwijfeld mijn ideale opvolger of opvolgster."