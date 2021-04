Zangeres Ilse DeLange en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema behoren tot de gasten van een nieuw seizoen van het programma College Tour. Presentator Twan Huys maakte de eerste namen donderdagmiddag bekend op NPO Radio 2.

Ook hoogleraar geneeskunde Marcel Levi wordt in een aflevering ondervraagd door studenten. Het nieuwe seizoen van College Tour bestaat uit zes afleveringen. Welke personen in de overige drie afleveringen centraal staan, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

College Tour, dat sinds 2007 op de buis is, wordt dit jaar voor het eerst uitgezonden door omroep KRO-NCRV. Het programma werd tot 2019 uitgezonden op de NTR en gepresenteerd door Huys. BNNVARA en Matthijs van Nieuwkerk namen in 2019 eenmalig het stokje over toen Huys RTL Late Night presenteerde.

College Tour is vanaf dinsdag 11 mei om 20.30 uur weer wekelijk op NPO2 te zien. Het seizoen trapt af met de aflevering rondom DeLange. Een week later volgt Levi en Halsema is op 8 juni te zien.