De 34-jarige man die maandagavond een fotograaf in het Gelderse Lunteren belaagde met een shovel wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat meldt de politie woensdag.

Daarnaast meldt de politie dat in de zaak een derde persoon is aangehouden: een 55-jarige man uit Lunteren. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Diezelfde verdenking geldt voor een eerder aangehouden 21-jarige man uit Barneveld, aldus de politie. Alle verdachten zitten momenteel nog vast.

De hobbyfotograaf was maandagavond samen met zijn vriendin naar een autobrand gegaan om foto's te maken. "Er was geen brand te zien. Opeens kwamen er vier mannen op mij en andere fotografen af, ouderen en jongeren. Ze bedreigden ons met de dood en ik had meteen het gevoel dat het menens was."

Vanwege de ernst van de bedreigingen liep de fotograaf terug naar zijn auto en belde het alarmnummer. "Toen ik in de auto zat, zag ik twee mannen wegrennen. Ik dacht dat ze vluchtten omdat ze niet gepakt wilden worden vanwege de bedreiging." Niet veel later kwamen de twee terug met een shovel. "Achteraf gezien had ik meteen moeten vertrekken, maar achter ons stonden andere fotografen, dus we zaten klem." Vervolgens sloegen vier mannen ook nog met stokken op de auto in.

Daarna werd het voertuig van de fotograaf opgepakt met de shovel. De auto kwam ondersteboven in de sloot terecht. Uiteindelijk werden de fotograaf en zijn vriendin door de brandweer ontzet.