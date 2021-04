Hoewel Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge samen Draadstaal maken, is het toch vaak Van de Ven die de vrouwelijke typetjes moet spelen. Dat deed hij altijd zonder morren, maar bij de opnames van het afgelopen seizoen werd het hem te veel toen hij een panty aantrok.

"Ineens had ik het er hélemaal mee gehad. Het was een optelsom. Steeds vaker zeiden vrouwen op de set: 'Ik wou dat ik jouw benen had', waarna ik me afvroeg: moet ik dit nu beschouwen als een compliment?", aldus de televisiemaker in gesprek met VIVA.

Ook merkt Van de Ven dat anderen geneigd zijn aan zijn nepborsten te zitten. "Hoewel ik een personage speel, denk ik gek genoeg dan toch: wacht effe, kan dit eigenlijk wel? Het is bijna een soort #metoo avant la lettre."

Toch zit er weinig anders op: Van Koningsbrugge heeft volgens zijn collega een te mannelijk hoofd om makkelijk een vrouw te spelen, en dus moet Van de Ven toch maar weer in de stoel gaan zitten bij de visagist.

"Mijn zusje had vroeger zo'n opmaakpop, waar ze na een dag de haren al vanaf knipte, in de veronderstelling dat het weer zou aangroeien. Maar dat was niet zo en vrij snel werd ik haar opmaakpop. Als ik bij de visagist in de stoel zat, kwam dat zo af en toe traumatisch terug. Toch vond ik het wel weer heel leuk om die vrouwelijke personages te spelen in onze First Dates-sketches."