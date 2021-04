De politie wil binnen haar organisatie extra aandacht besteden aan kennis over de richtlijnen voor de omgang met de pers. Het besluit volgt op het gewelddadig verwijderen van een persfotograaf door een arrestatieteam op Hoek van Holland.

Op 8 april oefenden medewerkers van de Dienst Speciale Interventies op Hoek van Holland. Een professionele fotograaf maakte hier opnames van, maar werd na een discussie hardhandig verwijderd terwijl andere omstanders wel gewoon foto's mochten maken.

De politie erkent dat er fout is gehandeld. "De betrokken agenten zijn hierop aangesproken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de fotograaf en het bewuste basisteam, en met de leiding van de politie Rotterdam. De fotograaf in kwestie heeft in een persoonlijk gesprek excuses gekregen en aanvaard. Daarnaast heeft er vanuit de politie een financiële genoegdoening van de journalist plaatsgevonden."

Hoewel volgens de politie de omgang met journalisten in het politie-onderwijs en onder politie-eenheden met enige regelmaat wordt besproken, heeft de gebeurtenis op Hoek van Holland ervoor gezorgd dat de aandacht hiervoor wordt vergroot.

"Met diverse communicatiemiddelen wordt geïnvesteerd om de richtlijnen bij alle politiemedewerkers hernieuwd onder de aandacht te krijgen", aldus de politie.

De veiligheid van journalisten in Nederland staat de laatste tijd zwaar onder druk. Dinsdag werd bekend dat Nederland naar de zesde plaats is gezakt op de internationale persvrijheidsindex. Noorwegen, Finland en Zweden voeren de lijst aan. Daarna volgen Denemarken en Costa Rica.