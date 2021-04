De professionele fotograaf die op 8 april medewerkers van de Dienst Speciale Interventies in Hoek van Holland tijdens een oefening filmde en op gewelddadige wijze werd verwijderd, heeft duizenden euro's aan schadevergoeding gekregen. Dat zegt zijn advocaat Frank van Ardenne woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

Over het exacte bedrag wil de advocaat niet uitweiden. Andere omstanders mochten wel gewoon foto's blijven maken van de oefening en de politie erkent dat er fout is gehandeld.

"De betrokken agenten zijn hierop aangesproken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de fotograaf en het bewuste basisteam, en met de leiding van de politie Rotterdam. De fotograaf in kwestie heeft in een persoonlijk gesprek excuses gekregen en aanvaard. Daarnaast heeft er vanuit de politie een financiële genoegdoening van de journalist plaatsgevonden", meldt de politie.

Volgens Van Ardenne ging het zijn cliënt echter niet enkel en alleen om een schadevergoeding. "De allerbelangrijkste reden waarom hij me vroeg om hem bij te staan, was om zijn kennis te verbreden. Het is vaak zo duidelijk dat de politie niet weet wat de regels zijn en wat iemands rechten zijn. Daar heeft hij vooral op ingezet. De politie neemt het gelukkig heel serieus op."

De politie wil naar aanleiding van de gebeurtenis in Hoek van Holland binnen haar organisatie extra aandacht besteden aan kennis over de richtlijnen voor de omgang met de pers. Hoewel volgens de politie de omgang met journalisten in het politie-onderwijs en onder politie-eenheden met enige regelmaat wordt besproken, heeft de gebeurtenis in Hoek van Holland ervoor gezorgd dat de aandacht hiervoor wordt vergroot.

"Met diverse communicatiemiddelen wordt geïnvesteerd om de richtlijnen bij alle politiemedewerkers hernieuwd onder de aandacht te krijgen", aldus de politie.

De veiligheid van journalisten in Nederland staat de laatste tijd zwaar onder druk. Dinsdag werd bekend dat Nederland naar de zesde plaats is gezakt op de internationale persvrijheidsindex. Noorwegen, Finland en Zweden voeren de lijst aan. Daarna volgen Denemarken en Costa Rica.