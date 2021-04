Nadat ze het (muzikale) leven van Simon & Garfunkel uitplozen, reisden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol dit keer naar Zweden om alles te ontdekken over ABBA. Hun bewondering voor de band is dankzij het maken van Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me nog veel groter geworden, vertellen Schilder en Tol in gesprek met NU.nl.

Het drietal was voor hun programma enorm intensief bezig met de popgroep, wat niet zonder gevolgen bleef. "Tijdens de reis heb ik veel gedroomd over ABBA, ik heb nachtenlang met ze doorgebracht", zegt Tol.

"Zo diep duik je in korte tijd in hun verhaal. Toen we aan het afronden waren, dacht ik: misschien ben ik er nu even klaar mee, maar dat was niet zo. Hun muziek ga ik levenslang prachtig mooi vinden. Mijn liefde voor ABBA is juist alleen maar groter geworden."

Het idee om dit keer in te zoomen op ABBA kwam bij Tol vandaan, die al lang groot fan is van de Zweedse popgroep. "Toen ik een jaar of negen was, kreeg ik een cd-speler voor mijn verjaardag", vertelt Tol.

"Ik zag toevallig een cd van ABBA liggen en stopte die in de speler, zonder dat ik wist wie dat waren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik het gelijk magisch vond, de muziek trok me enorm. Ik verstond er niks van als negenjarige en had er geen idee van dat ze al wereldberoemd waren. Op latere leeftijd ben ik me meer in hen gaan verdiepen en kreeg ik nog meer bewondering voor ze."

Bij Schilder ontstond de interesse voor ABBA pas later. "Toen ik als zeventienjarige begon met het schrijven van liedjes, ging ik op advies van andere Volendamse muzikanten de muziek van ABBA analyseren. Toen merkte ik wel dat ze briljant zijn. Als je vijftien, twintig wereldhits hebt gemaakt, dan weet je wel wat je doet."

De zanger legt uit dat Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad al afzonderlijk van elkaar beroemd waren en elkaar eigenlijk per toeval tegenkwamen. "En dan werden ze ook nog eens verliefd op elkaar. Dat is echt magisch mooi", voegt Tol toe.

Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol in Zweden. Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol in Zweden. Foto: Fast Forward Amsterdam

'Er komt geen ABBA-album'

Tijdens het maken van hun programma, waarin ze vrienden van de bandleden ontmoeten en de muziekstudio bezoeken waar liedjes als Ring Ring werden opgenomen, ontdekten de Volendammers dat de muziek van ABBA vernuftiger is dan het aanvankelijk lijkt. "We dachten vaak: hoe is dit mogelijk? Het zijn zulke sterke producties, die hun tijd ver vooruit waren. En met de zang van de dames hadden ze echt een eigen sound", vindt Schilder.

Tol: "Als je geen muzikant bent, zoals ik, hoor je herkenbare melodieën die je gelijk meezingt, dus je denkt dat het vrij simpel in elkaar zit. Maar daar zit zoveel achter, het zit zo geniaal in elkaar. De mooie melodieën van Benny aangevuld op de teksten van Björn, de mooie stemmen van de vrouwen: dit had zo moeten zijn."

Schilder leerde ook dat ABBA zich regelmatig afsloot om nieuwe muziek te maken. "Dan gingen ze in een blokhutje zitten op de Zweedse eilanden. Heel gedisciplineerd schreven ze dan de hele dag door. Van de twintig nummers die ze maakten was er dan eentje erg sterk, en daar schreven ze dan zes verschillende teksten voor. Dat verschilt wel deels van onze eigen werkwijze. Wij plannen ook weleens dagen in om aan muziek te werken, maar meerdere maanden lukt ons niet. Daar ben ik soms best jaloers op. Misschien moeten we toch maar eens overwegen om dat te doen."

Nick & Simon maakten na hun programma Homeward Bound het album NSG, dat ze inspireerden op de sound van het Amerikaanse muziekduo Simon & Garfunkel. Een dergelijk ABBA-album ziet Schilder niet ontstaan. "Nee, daar is de muziek te complex voor. ABBA maakte echt dikke, grootse producties. Maar het inspireert ons zeker en we zeggen nooit nooit."

Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me is vanaf vrijdag 30 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.