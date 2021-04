Burgemeester Paul Depla en de rest van het Bredase college hadden niet verwacht dat er zoveel ophef zou ontstaan rond het Fieldlab-experiment 538 Oranjedag. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd tijdens een extra raadsdebat waarin hij zich moest verantwoorden voor het evenement.

"Ik had niet gedacht dat er zo'n bom zou ontploffen. Dat hebben we, achteraf gezien, verkeerd ingeschat", zei de burgemeester.

Depla gaf toe dat er in eerste instantie "een gevoel van euforie" was bij het college van B en W dat een dergelijk festijn naar de stad zou komen. Omdat Breda daarmee een bijdrage kon leveren aan de Fieldlab-experimenten waarmee ervaring wordt opgedaan in hoe evenementen op een coronaveilige manier kunnen plaatsvinden. "We waren enthousiast om als gaststad op te treden."

Die euforie verdween volgens de burgemeester al heel snel toen bleek dat lokale horecaondernemers hun woede uitspraken en de komst van de Oranjedag "als een dolksteek in de rug" ervoeren omdat zij al maandenlang gedwongen hun deuren op slot hebben. Die reactie verraste Depla, omdat hij hen al vooraf in vertrouwen had geïnformeerd. "We hebben van tevoren geen negatieve reactie gehad van de horeca."

Depla: 'Zorgen die leefden onderschat'

De gemeenteraad wilde van de burgemeester weten waarom hij de raad niet van tevoren had geïnformeerd. Depla zei dat het kabinet hem nadrukkelijk had verzocht dat niet te doen. "Maar als ik had geweten dat er zoveel controverse zou ontstaan, dan had ik u hierover in vertrouwen bijgepraat. We hebben de zorgen die leefden onderschat."

Afgelopen vrijdag begonnen op initiatief van chirurg Rogier Crolla medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in de stad een petitie tegen het evenement. Crolla kreeg de gelegenheid de bijna 375.000 handtekeningen aan Depla te overhandigen. "De petitie is een eyeopener geweest", aldus de burgemeester. Hij beloofde de handtekeningen naar de Tweede Kamer en het kabinet te sturen.

Depla besloot maandag geen vergunning te verlenen aan 538 Oranjedag toen de politie en de GGD een negatief advies afgaven. Die vreesden dat er een onbeheersbare situatie zou ontstaan omdat steeds meer voor- en tegenstanders acties aankondigen tijdens het evenement op 24 april waar 10.000 mensen zouden mogen komen.