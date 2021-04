Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft zich verbaasd over de negatieve berichtgeving over de verschillende Fieldlab-evenementen. Volgens De Jonge sluiten deze testen juist precies aan op wat de meerderheid in de Tweede Kamer en in de samenleving wil.

Op de persconferentie van dinsdagavond wees De Jonge op het doel van de testen: "Kijken of we meer dingen eerder mogelijk kunnen maken."

Hij lichte daarna ook het verschil toe tussen bijvoorbeeld Fieldlab-evenementen ("wetenschappelijke experimenten") en de in april en mei opgezette sneltestpilots ("bereidheid voor en precieze werking van sneltesten").

Volgens De Jonge bieden de verschillende experimenten en testen zowel de horeca- als ook de theatersector de mogelijkheid om op den duur het dubbele aantal mensen te verwelkomen. "Want dat hebben we uitgeprobeerd met die fieldlabs. Het restrisico is klein genoeg om dat op een verantwoorde manier te doen."

De minister liet weten dat het kabinet ook niet eindeloos zal doorgaan met verschillende experimenten. "Natuurlijk niet. Zodra we ervan af kunnen, gaan we eraf. Dat schrijft het wetsvoorstel ook voor."

De Jonge wijst op het wetsvoorstel dat regelt dat testbewijzen tijdelijk ingezet kunnen worden voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen waaronder concertzalen, musea en theaters, evenementen en de horeca.

Betaalde sneltesten alleen voor heel grote evenementen

De sneltesten voor de experimenten worden op dit moment door de overheid betaald. In de zomer zullen bezoekers echter deels zelf voor deze kosten moeten opdraaien. Maar volgens De Jonge zal dit alleen voor hele grote evenementen gelden. "Die 7,50 euro kan er dan ook nog wel van af."

Maatschappelijke onvrede heeft ervoor gezorgd dat het Oranjefeest van Radio 538 in Breda op 24 april geen doorgang zal vinden. Tijdens de persconferentie werd demissionair premier Mark Rutte gevraagd of hij denkt dat een soortgelijk experiment in de Efteling op dezelfde kritiek zal stuiten.

Volgens Rutte waren mensen in Breda niet bezorgd over feestgangers die met coronaklachten in het Amphia Ziekenhuis opgeroepen zouden worden, maar voor mensen die door "partypilletjes of zuipen" op de spoedeisende hulp terechtkomen.

"Ik verwacht niet dat Efteling-bezoekers partydrugs gebruiken", aldus Rutte. "Ik respecteer het besluit van de burgemeester van Breda. Het leek een sinterklaasintocht te worden met al die demonstraties."