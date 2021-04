De Britse krant The Sunday Times heeft excuses aangeboden na een artikel over de uitvaart van prins Philip. In het stuk werd geschreven dat hij mensen beledigde met grapjes over "spleetogen", maar dat mensen daar stiekem wel van genoten.

De krant kreeg kritiek op de tekst omdat het "racisme zou bagatelliseren" en heeft daarom sorry gezegd, schrijf The Guardian dinsdag.

Correspondent Christina Lamb was zaterdag namens The Sunday Times aanwezig bij de uitvaart van de echtgenoot van koningin Elizabeth. In haar artikel omschreef ze Philip onder meer als een "vaak grillig persoon die mensen vaak beledigde met blunders over spleetogen, ook al genoten we daar stiekem best wel van".

Ze verwees hiermee naar een bezoek van de prins aan China in 1986. Daar zorgde hij voor commotie met racistische grappen tegen Britse studenten die er Mandarijn studeerden op een universiteit.

Petitie levert duizenden handtekeningen op

In reactie op het artikel schreef een groep Aziatische journalisten een open brief waarin ze verzochten dat het werd ingetrokken. Een bijbehorende onlinepetitie leverde 17.000 handtekeningen op.

Emma Tucker, de hoofdredacteur van de krant, laat aan Britse media weten dat ze haar excuses heeft aangeboden. "De zogenoemde 'blunder' van prins Philip was een welbekend aspect uit het verhaal van zijn leven. The Sunday Times wilde het niet vergoelijken. We zagen zaterdagavond al dat de zin beledigend was en we hebben hem uit de digitale edities geknipt."