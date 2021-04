Astrid Joosten ligt niet wakker van de kritiek die ze krijgt vanwege de manier waarop ze de talkshow Op1 presenteert. De presentatrice, die op vrijdagavond samen met Paul de Leeuw de actualiteiten bespreekt, vertelt aan Beau Monde dat ze het programma met vakmanschap maakt.

"Ik begrijp heel goed dat wij niet een standaard duo zijn, maar ik trek me niks aan van de kritiek die we krijgen", aldus Joosten. "Wij gooien ons vakmanschap erin en onze kijkcijfers zijn goed. We zitten elke week op of over het miljoen."

Joosten, die zegt lang genoeg in het vak te zitten om een olifantenhuid te hebben ontwikkeld, vindt dat je als presentator vooral niet moet lezen wat men over je zegt op Twitter. "Wat heb je daar te zoeken als presentator? Je maakt jezelf alleen maar gek."

Wel vindt de 63-jarige presentatrice het belangrijk om kritisch op zichzelf te zijn en zich te omringen met mensen die haar kritiek durven geven. "Ik doe dat met Paul, met mijn eindredacteur of met vrienden die ook in de media werken. Zelf bijschaven en bouwen is belangrijk."

Joosten zegt vorig jaar door een moeilijke periode te zijn gegaan tijdens de eerste lockdown. Terwijl haar partner druk was met werk, zag zij al haar televisiewerk wegvallen. "Mijn spelletjes, quizzen en congressen werden gecanceld en voor het eerst in mijn leven had ik een compleet lege agenda. Zat ik hier thuis met een drukbezette man die keihard aan het werk was. Ik voelde me helemaal kut."

AD meldde onlangs dat Joosten en De Leeuw binnenkort stoppen bij Op1. Omroep BNNVARA liet echter weten dat hier nog geen beslissing over genomen is.