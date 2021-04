De persfotograaf die maandagavond met zijn auto in een sloot werd geduwd in het Gelderse Lunteren nadat hij foto's wilde maken van een brand, zegt "overal pijn" te hebben.

De man, genaamd Timothy, en zijn vriendin kwamen bekneld te zitten in de auto, die ondersteboven in een sloot belandde door een shovel. Het tweetal moest worden bevrijd door de brandweer en werd nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

"Ik heb spierpijn, rugpijn", vertelt Timothy aan Omroep Gelderland. "Mijn rug is beschadigd door glas van de autoruit. Ik kan dus ook nergens tegenaan zitten."

De fotograaf zegt voortaan niet meer naar meldingen in een buitengebied te gaan in de avond. "In de stad maak je dit niet mee. Ik heb er ook nog nooit eerder problemen mee gehad."

De politie heeft twee mensen aangehouden, onder wie de bestuurder van de shovel. De andere persoon bedreigde maandagavond twee andere aanwezige persfotografen. Beide verdachten worden dinsdag verhoord.

Genootschap van Hoofdredacteuren spreekt over nieuw dieptepunt

Ook het Genootschap van Hoofdredacteuren, de beroepsorganisatie die alle Nederlandse hoofdredacties vertegenwoordigt, zegt geschokt te zijn door het bericht.

"Voor het Genootschap is dit een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen", laten zij weten in een verklaring.

"Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken. Het gaat hier om een directe en levensbedreigende aanval op twee mensen maar het is ook een nieuwe aanslag op de journalistiek en de persvrijheid."

Fysiek geweld tegen journalisten neemt toe

Thomas Bruning, de secretaris van de NVJ, noemt wat er gebeurd is levensgevaarlijk en ontluisterend. Het incident past volgens hem "in een lange reeks incidenten die echt gekeerd moet worden", zo schrijft hij op Twitter.

"Je zou het bijna kunnen kwalificeren als een poging tot doodslag", licht hij toe tegenover NU.nl. "En het laat heel goed zien hoezeer journalisten tot een soort doelwit zijn geworden bij incidenten. Dat blijkt helaas ook uit cijfers en uit verhalen die wij horen van journalisten. Er is een sfeer ontstaan waarin journalisten niet langer als een onpartijdige derde worden gezien en daar is maar één antwoord op: dat moet heel hard worden aangepakt."

Fysiek geweld tegen journalisten neemt de afgelopen tijd doe. De laatste maanden komen bij platform PersVeilig steeds meer meldingen over geweld tegen journalisten en meldingen over intimidatie en bedreiging binnen. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er 73.

Journalisten kunnen via PersVeilig trainingen volgen om zich beter bewust te worden van mogelijke gevaren, aldus Bruning. "Dan kun je denken aan niet meteen de camera erbij pakken in een bepaalde situatie, niet alleen op pad gaan, soms een bodycam meenemen. En soms is het helaas nodig om fysieke maatregelen te nemen, zoals een schermvest of een helm dragen."