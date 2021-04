RTL gaat een tweede seizoen maken van Chantals Beauty Camper, het programma waarin Chantal Janzen, Leco van Zadelhoff en Fred van Leer mensen een make-over geven.

De nieuwe reeks zal in het najaar te zien zijn, zo laat RTL weten. Het eerste seizoen wordt momenteel uitgezonden en is elke woensdagavond op RTL 4 te zien.

De goede reacties op het programma en het positieve sentiment rondom de show hebben de zender doen besluiten om een vervolg te maken. Mensen kunnen zich vanaf dinsdag opgeven om mee te doen.

Janzen was de afgelopen tijd ook te zien in programma's als Oh, wat een jaar! en Beat The Champions. In mei presenteert ze samen met Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager het Eurovisie Songfestival.