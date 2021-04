Het op 24 april geplande 538 Oranjefeest gaat niet door, maakte de gemeente Breda maandag bekend. Waarom verleende de burgemeester van de stad maandag geen vergunning voor het testevenement?

"De politie liet weten zich zorgen te maken over de signalen die ze heeft ontvangen", laat burgemeester Paul Depla van Breda aan NU.nl weten.

"Daarbij ontstond het risico dat de steeds heftigere maatschappelijke discussie over het landelijke coronabeleid zich zou gaan richten op dit evenement. Dat zou kunnen betekenen dat op zaterdag 24 april een dusdanige situatie zou ontstaan dat zeer veel uiteenlopende groepen met verschillende intenties naar de stad zouden komen."

Volgens de politie van Breda was er sprake van één aangekondigde demonstratie tegen het Oranjefeest. Ook zouden personen op sociale media plannen hebben gehad voor onaangekondigde protesten. De politie gaf daarom een negatief advies aan de burgemeester - volgens Depla maakte hij dat niet eerder mee tijdens zijn zesjarige burgemeesterschap.

Politieadvies gaf de doorslag

Het negatieve politieadvies gaf voor de Bredase burgemeester de doorslag. "De politie heeft daarbij aangegeven dat de risico's op overcrowding in de stad te groot zouden zijn om het Fieldlab-evenement op een verantwoorde en veilige manier te laten plaatsvinden."

"Bij een aangekondigde demonstratie maak je afspraken, bij onaangekondigde ook", aldus Frederiek Schouwenaar, sectorhoofd in politiedistrict De Baronie. "Maar de oproepen op sociale media hebben de laatste dagen een vlucht genomen. Het ging ons daarom ook niet meer over de veiligheid van het evenement, maar over die van de hele stad. Die konden wij niet waarborgen."

Depla kreeg naar eigen zeggen maandag van de koepelorganisatie GGD GHOR te horen dat de zorgverleners in de stad een eventueel incident tijdens het evenement niet goed zouden kunnen afhandelen. De organisatie adviseerde de burgemeester daarom om het Oranjefeest niet door te laten gaan. Ook dit speelde mee bij het besluit om geen vergunning af te geven voor het testevenement.

Breda staat nog steeds open voor Fieldlab-evenement

De gemeente Breda zegde volgens Depla toe mee te doen aan de door Fieldlab georganiseerde testevenementen, nog voordat de stad wist dat het om het 538 Oranjefeest zou gaan. "Leren om op een goede manier uit deze crisis te komen" was volgens Depla de reden om in te gaan op de uitnodiging van Fieldlab.

De burgemeester zegt ook na de afgelasting van het Oranjefeest nog steeds open te staan voor deelname aan een Fieldlab-evenement. "Omdat we in de praktijk willen leren hoe we op een veilige manier kunnen onderzoeken wat wel veilig kan in een tijd van corona."

De gemeente Breda heeft laten weten in gesprek te blijven met Radio 538 over de toekomstige samenwerking.