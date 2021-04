De hoofdredactie van de Volkskrant heeft maandag haar excuses aangeboden voor een karikaturale illustratie van Maurice de Hond op de cover van het katern V. "Deze roept te veel herinneringen aan de antisemitische karikaturen uit de nazitijd op en had dus nooit gepubliceerd mogen worden", laat de hoofdredactie van de krant weten.

De tekening staat op de cover van het katern waarin aandacht aan onder meer cultuur en media wordt geschonken.

In V staat maandag een artikel over de podcast De Deventer Mediazaak van Annegriet Wietsma. In deze zesdelige podcast wordt uitgelegd hoe de media en BN'ers met de moordzaak in 1999 omgingen. In de reeks wordt besproken hoe 'klusjesman' Michael de Jong onder andere vanwege complottheorieën als dader werd aangewezen, terwijl hij nooit door de politie als verdachte was aangemerkt.

De Hond was destijds een van de grote aanjagers van de onbewezen theorie dat de veroordeelde Ernest Louwes niet de dader kon zijn. Daardoor verschoof de aandacht van de pers en het publiek naar De Jong.

Op de cover van V is De Hond als een marionettenspeler afgebeeld om zijn invloed op de media en het publiek te illustreren. Maar de tekening vertoont, zoals de hoofdredactie al erkende, sterke overeenkomsten met fascistische en antisemitische spotprenten van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De tekening is extra pijnlijk omdat de ouders van De Hond de vernietigingskampen in Auschwitz hebben overleefd.

Hoofdredacteur spreekt van een 'vreselijk ongeluk'

Waardoor de gelijkenis de redactie is ontgaan, wordt op dit moment nog uitgezocht. "Het is begonnen bij een beeldredacteur met te weinig historisch besef. Die heeft het uitgezet en goedgekeurd", laat hoofdredacteur Pieter Klok aan NU.nl weten. "Vervolgens zijn er te weinig mensen geweest die er nog eens goed naar gekeken hebben. In het weekend zijn we dunner bezet en gaan er minder blikken over zo'n afbeelding heen. Dan loop je kans op zo'n vreselijk ongeluk."

De Hond zegt op Twitter dat de afbeelding van de Volkskrant niet toevallig is en dat de krant hem en zijn onderzoek naar de corona epidemie bewust geen aandacht wil geven.

Klok ontkent dit stellig: "Ik vind het heel vervelend dat hij dat gevoel heeft. We zijn daar al maanden over met elkaar in gesprek. Ik kwam vanochtend een vrouw tegen, die had de tranen in haar ogen staan: 'Maar goed dat mijn vader dit niet heeft gezien.' Het is erg voor Maurice de Hond, maar ook voor de hele Joodse gemeenschap."