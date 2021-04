Het grote Oranjefeest van Radio 538, dat 24 april in Breda zou plaatsvinden met tienduizend bezoekers, gaat niet door. Het feest heeft geen vergunning gekregen van de gemeente, meldt de radiozender maandagmiddag op Instagram.

De gemeente Breda geeft de ontstane maatschappelijke onrust op als reden voor het weigeren van een vergunning voor het Oranjefeest.

"De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlab-evenementen aan zal trekken met alle veiligheidsrisico's van dien", aldus burgemeester Paul Depla van de stad. "Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld."

De gemeente Breda laat wel weten in gesprek te blijven met Radio 538 over de toekomstige samenwerking. Sinds 2014 organiseert de radiozender een koningsdagfeest in de stad.

Petitie tegen Oranjefeest ruim 300.000 keer ondertekend

Een petitie tegen het proefevenement dat tienduizend mensen op het Chasséveld zou herbergen, werd in korte tijd ruim 300.000 keer ondertekend. Chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda noemden het Oranjefeest in de petitie Met 538 de zorg geminacht zaterdag "een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners".

Crolla laat aan NU.nl weten tevreden te zijn met de uitkomst van zijn protest tegen het Oranjefeest. "Ik heb mijn doel bereikt", aldus de chirurg. "Ik denk dat de mensen die je normaal gesproken niet hoort duidelijk hun zegje hebben gedaan."

Radio 538 organiseert online Koningsdagfeest als alternatief

Radio 538 heeft er vanwege het niet krijgen van een vergunning voor gekozen om een online koningsdagfeest te organiseren. "We gaan er alles aan doen om samen met de 538-dj's en artiesten alsnog op 27 april het koningsdaggevoel bij zeventien miljoen mensen thuis te brengen", aldus de radiozender.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het Oranjefeest was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Vanwaar de ophef over het 538 Oranjefeest in Breda? Fieldlab Evenementen organiseerde met goedkeuring van het kabinet een proefevenement voor tienduizend bezoekers.

Het evenement moest op 24 april plaatsvinden in Breda, op een steenworp afstand van het Amphia Ziekenhuis.

Medewerkers van het ziekenhuis startten een petitie om het evenement tegen te houden. Het grote evenement zou volgens hen de zorg van het door coronavirus al overbelaste ziekenhuis in gevaar kunnen brengen.

Ook horecaondernemers in Breda reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen.

Radio 538 betreurde de ophef over het Oranjefeest. De radiozender wilde zondagmiddag het evenement nog laten doorgaan. De gemeente Breda vroeg in reactie op de ophef aan het kabinet of het nog steeds achter het testevenement staat.

Fieldlab Evenementen verdedigde Oranjefeest

Organisator Fieldlab Evenementen liet zondag weten te denken dat de resultaten van het proefevenement juist iets kunnen betekenen voor de samenleving. "Het is absoluut niet onze intentie een klap aan de zorg dan wel de horeca of winkeliers uit te delen", zei een woordvoerder van Fieldlab desgevraagd tegen NU.nl.

Ook het Startschotgala, het testfestival dat voor tienduizend bezoekers zou plaatsvinden op het terrein van Zwarte Cross in Lichtenvoorde op 1 mei, is afgelast. De organisatie besloot het geplande evenement alsnog te annuleren na ophef rond het inmiddels afgeblazen 538 Oranjefeest in Breda.