Fieldlab Evenementen benadrukt dat het grote Oranjefeest van Radio 538 komende zaterdag in Breda niet bedoeld is als de klap in het gezicht van de zorg. De organisatie denkt dat de resultaten van het proefevenement juist iets kunnen betekenen voor de samenleving.

"Het is absoluut niet onze intentie een klap aan de zorg dan wel de horeca of winkeliers uit te delen", zegt een woordvoerder van Fieldlab desgevraagd tegen NU.nl. "Sterker nog, we denken dat we aan de hand van onze resultaten iets betekenen voor de samenleving als geheel en dat het gaat om op een veilige en verantwoorde manier mensen samen te kunnen brengen."

"We voeren onderzoek uit en durven te stellen dat we rondom 538 Oranjedag, samen met de organisator, veel maatregelen nemen om voor een zo veilig mogelijk evenement te zorgen. Dat hebben we in de eerste fase van ons onderzoek al laten zien."

Wordt het evenement nu afgelast?

Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda willen dat het evenement wordt afgeblazen. Een petitie hierover is al meer dan 150.000 keer ondertekend. De gemeente Breda liet eerder op zondag weten dat het kabinet wordt gevraagd of het nog steeds achter het testevenement van 538 staat.

Of het evenement na alle ophef eventueel afgelast wordt, kan de woordvoerder niet zeggen. "Dat is eventueel aan Radio 538, de landelijke overheid of de gemeente Breda." Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft nog niet willen reageren op de ophef rondom het evenement.

Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit, legt de woordvoerder uit.

"538 Oranjedag is één van de twaalf opschalingstesten. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven."

Sneltest voor betrokkenen

Voorafgaand aan de nieuwe pilot evenementen worden alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen onderworpen aan een sneltest, maximaal 24 uur voor het einde van het evenement.

"De sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker afgenomen. Bovendien vindt een tweede sneltest plaats vijf dagen na het evenement en roepen wij iedereen op tot de ontvangst van een negatief testresultaat geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Alleen personen met een negatief testresultaat kunnen meedoen aan de testevents, terwijl kwetsbare groepen worden uitgesloten van deelname", rechtvaardigt de woordvoerder de veiligheid van het experiment.

Maandagavond komt de Bredase gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van 538 Oranjedag.