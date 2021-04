De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog steeds achter het testevenement 538 Oranjedag staat. Dit vanwege de ophef die is ontstaan over het Fieldlab-testevenement met tienduizend bezoekers, komende zaterdag in Breda. Een petitie tegen het feest was zondag aan het begin van de middag al 144.000 keer ondertekend.

De gemeente heeft nog geen antwoord van het kabinet. "We zien de maatschappelijke onrust", staat in een statement. "We zien ook de handtekeningen onder de petitie."

Breda zegt verder dat de gemeente ja heeft gezegd tegen 538 Oranjedag om te helpen bij de realisatie van de doelstellingen van Fieldlab. "Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Het is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee."

De regionale afdeling van de Nederlandse Politiebond is niet te spreken over het feestplan. Ze noemt het een groot risico voor de openbare orde. "Politiemensen staan onder druk en zijn nog steeds niet gevaccineerd. Er hoeft maar iets fout te gaan en de ziekenhuizen kunnen niet de eerste hulp verlenen die nodig is", twittert de afdeling Zeeland-West-Brabant. Voor kleinschaliger initiatieven staat ze wel open, benadrukt de afdeling.

De petitie 'Met 538 de zorg geminacht' komt van chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers uit het Amphia Ziekenhuis, 400 meter naast de geplande feestlocatie. Crolla wil namens "verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen" stellen dat "dit ondoordachte pseudo-experiment" moet worden afgeblazen. Rond 13.00 uur was de petitie ruim 144.000 keer ondertekend.

538 en Talpa 'betreuren de ophef'

Radio 538 liet via een woordvoerder van eigenaar Talpa in een reactie weten de ophef te betreuren, maar wil het evenement niet afblazen. "We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat." Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.