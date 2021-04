Na zo'n twee jaar afwezigheid keert het interviewprogramma College Tour volgende maand terug op televisie. De eerste aflevering wordt op 11 mei uitgezonden, zo heeft KRO-NCRV bekendgemaakt.

De gasten worden op een later moment aangekondigd. Twan Huys is opnieuw de presentator van dienst. Hij presenteerde het programma eerder elf jaar lang maar moest er in 2018 afscheid van nemen toen hij overstapte naar RTL.

In 2019 werd er één seizoen gemaakt met Matthijs van Nieuwkerk als presentator.