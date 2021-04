Als het aan Radio 538 ligt, gaat het Fieldlab-proefevenement rond Koningsdag in Breda gewoon door. Wel betreurt de zender de ophef die is ontstaan, laat een woordvoerder van Talpa, dat eigenaar is van de radiozender, weten.

"We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat", aldus de woordvoerder.

Het aangekondigde feest, dat plaats moet hebben voor tienduizend mensen op het Chasséveld, wordt online door een steeds grotere groep mensen afgekeurd. Chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda hebben een petitie opgezet in een poging de 538 Oranjedag af te blazen. Binnen 24 uur is de petitie meer dan 100.000 keer ondertekend.

Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

"Fieldlab Evenementen brengt adviezen uit aan het kabinet om te kunnen werken aan de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Daar werken we graag aan mee. Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren."

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.