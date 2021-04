1.067.000 mensen keken naar de uitvaart van de Britse prins Philip op NPO1. In een klein gezelschap van ongeveer dertig mensen werd op zaterdagmiddag de laatste eer bewezen aan de hertog van Edinburgh, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed.

Mogelijk keken nog meer Nederlanders rechtstreeks via Britse zenders als BBC 1 of ITV. Deze cijfers worden niet meegenomen in de dagelijkse rapporten van SKO.

De uitvaart van prins Philip werd zaterdagmiddag rechtstreeks uitgezonden. Voor de NOS deden Astrid Kersseboom, Suse van Kleef en Tim de Wit verslag.

Het lichaam van prins Philip werd in een omgebouwde, door hemzelf ontworpen Land Rover naar St George's Chapel gebracht, waar de dienst gehouden werd. Alle gasten droegen tijdens de ceremonie een mondmasker en koningin Elizabeth (94) zat wegens de coronamaatregelen alleen.

Ik vertrek: Even Weg

De eerste aflevering van Ik vertrek: Even weg trok ook ruim een miljoen kijkers. In het AVROTROS-programma gaan oud-deelnemers bij elkaar logeren voor een vakantie en om dingen van elkaar te leren.

Ik vertrek: Even weg was eigenlijk gepland voor later dit jaar, maar is vanwege het vervallen van TIK M AAN! opgeschoven. Een woordvoerder van BNNVARA laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de spelshow tijdelijk geen doorgang kan vinden vanwege coronagevallen in drie van de deelnemende teams.

Top 5 van zaterdag 17 april

NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.016.000 kijkers Even tot hier (NPO1) - 1.652.000 kijkers Verraders (RTL 4) - 1.628.000 kijkers LEGO Masters (RTL 4) - 1.536.000 kijkers NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.178.000 kijkers