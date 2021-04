Prins Philip domineert zondag nogmaals de Britse ochtendkranten. Foto's van zijn uitvaart prijken op vrijwel alle voorpagina's. De meeste titels zoomen in op het verdriet van koningin Elizabeth, die tijdens de dienst helemaal alleen zat.

"Zegen haar", is de kop van de Daily Star Sunday. De tabloid schrijft erbij dat de vorstin voor het eerst in 73 jaar "echt alleen" was. "Het eenzaamste afscheid", aldus de Sunday Mirror. De Sunday Express beschrijft hoe Elizabeth "betraand" in de kerkbanken zat, maar ook dat ze in gedachten niet alleen was. "We delen allemaal haar verdriet", aldus de krant.

Veel tabloids hebben ook aandacht voor de prinsen William en Harry, die zich "als broers gedroegen" op de uitvaart van hun grootvader. De twee verlieten St George's Chapel gezamenlijk en dat biedt volgens The Sun on Sunday goede hoop dat hun relatie zal verbeteren.

The Sunday Times beschouwt Catherine, de vrouw van prins William, als vredestichter. De hertogin van Cambridge knoopte als eerste een gesprek aan met haar zwager en liet zich daarna afzakken, zodat William en Harry naast elkaar liepen.