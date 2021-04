Regisseur Suzanne Raes werkt aan een documentaire over regisseur Ivo van Hove en zijn levenspartner Jan Versweyveld. Dat heeft zij gemeld in het NPO Radio 5-programma Volgspot. Raes maakte eerder onder meer films over De Dijk, Jochem Myjer en Claudia de Breij.

Ivo van Hove is directeur van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en oogst veel lof met zijn voorstellingen in binnen- en buitenland. Zo regisseerde hij ook de musical Lazarus, gebaseerd op het werk van David Bowie. Van Hove maakte de afgelopen jaren diverse grote toneelstukken op Broadway. De regisseur werkt al sinds begin jaren tachtig samen met scenograaf Jan Versweyveld, zijn levenspartner.

"Het zijn twee bijzondere mannen die vanaf hun twintigste al samen toneel en theater maken", vertelde Raes in Volgspot. "Ze hebben in veel opzichten een enorm interessante relatie, zowel artistiek als de manier waarop zij elkaar gevonden hebben. Ze hebben een heel speciale chemie waardoor ze samen tot ongelooflijke voorstellingen komen."

Raes wil in de film uitzoeken "hoe ze iedere keer weer van die nieuwe dingen kunnen maken en elkaar weten uit te dagen. Ze hebben samen een theaterrevolutie bewerkstelligd." Het is niet duidelijk wanneer de film klaar moet zijn.

De laatste documentaire van Raes heet Hier zijn wij!. Voor deze film volgde zij Claudia de Breij in aanloop naar de première van de grote familievoorstelling die zij over theatericoon Heintje Davids maakte. Daags na de première in theater Carré moest De Breij de voorstelling stoppen omdat alle theaters vanwege de coronalockdown hun deuren weer moesten sluiten.