Ik Vertrek krijgt een nieuwe insteek: de oud-deelnemers van het populaire AVROTROS-programma gaan in Ik Vertrek: Even Weg bij elkaar logeren voor een vakantie en om dingen van elkaar te leren. Door het vervallen van Tik 'm Aan op zaterdag is het nieuwe programma vanavond al om 20.30 uur te zien bij NPO1.

In Tik 'm Aan proberen zeven koppels een zo spectaculair mogelijke kettingreactie te maken. Een woordvoerder van BNNVARA laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het programma tijdelijk geen doorgang kan vinden vanwege coronagevallen in drie van de deelnemende teams.

Tot nader orde zijn daarom de opnames en uitzendingen geschrapt, presentatoren Emma Wortelboer en Frank Evenblij zijn niet besmet. Naar de eerste aflevering een week geleden keken 836.000 mensen.

Ik Vertrek: Even Weg was eigenlijk gepland voor later dit jaar, maar is vanwege de omstandigheden opgeschoven naar midden april. Het seizoen telt in totaal vijf afleveringen.

In de eerste aflevering zijn Alex en Martina te zien, die samen een spiritueel centrum in Hongarije begonnen en het stel Everth en Frenske die een chateau in Frankrijk hebben gekocht, maar waar de werkzaamheden nog altijd niet zijn afgerond.