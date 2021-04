In de supermarkt krijgen wijnen zijn stempel van goedkeuring en er zijn gidsen van zijn hand, maar Harold Hamersma vindt dat er genoeg mensen zijn die veel meer weten van wijn, druiven en stokken. Hij schrijft zijn stukken en recensies om te informeren en amuseren en weigert daarbij clichématig te schrijven.

"Over de godendrank en dat soort onzin. Ik schrijf voor het grote publiek, bewust niet voor vakbladen", aldus Hamersma in gesprek met Trouw. "Ik wil vooral behagen, ik vind het gewoon fijn als mensen mijn stukjes leuk vinden."

Zijn kleurrijke artikelen leveren hem ook weleens verontwaardigde reacties op. "Zo schreef ik eens een proefnotitie over de Griekse rode wijn Gaia Estate Nótios, die ik vergeleek met de adem van mijn moeder als ze iets te veel bessenjenever op had en na een feestje me nog een nachtzoen kwam geven: 'Weltewwusten jongen'."

Voor Hamersma, die uit de reclamewereld komt en slogans bedacht als 'Pearle, Pearle, Pearle' en 'Wat er ook gebeurt - Nationale Nederlanden' is het schrijven voor tijdschriften en kranten ook een vorm van ijdelheid: als reclamemaker wist niemand dat hij verantwoordelijk was voor de bekende slogans. "Ik ben een goednieuwsbrenger, een artiest, ik hou van de schijnwerpers. Ik zit in de Rolodex van de omroepen, heb mooie tv-programma's gemaakt en heb een groot publiek."

Nu hij bijna 65 wordt, krijgt hij regelmatig de vraag wanneer hij met pensioen gaat. "Mensen vragen wanneer ik stop met werken. Hoezo? Die gedachte komt niet eens in me op."