In het nieuwe spelprogramma Make Up Your Mind worden zeven bekende Nederlandse mannen omgetoverd tot dragqueen. Een panel onder leiding van Carlo Boszhard moet raden welke mannen er schuilgaan achter de alter ego's, meldt RTL vrijdag.

Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden. Daarbij worden ze ondersteund door Edsilia Rombley en Ruben Nicolai.

De zeven dragqueens moeten na een intensieve training onder meer laten zien hoe ze over een catwalk kunnen lopen en kunnen playbacken om zo indruk te maken op de vakjury.

De vakjury, bestaande uit professionele dragqueens onder leiding van Drag Race Holland-winnares Envy Peru, zal per ronde iemand naar huis sturen. Het panel krijgt voor de kandidaat vertrekt de kans om te raden wie het is.

Make Up Your Mind is zaterdag 15 mei eenmalig om 21.30 uur op RTL 4 te zien.