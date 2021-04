Oud-presentator Heinze Bakker is op 79-jarige leeftijd overleden. De journalist was al lange tijd ziek, meldt de NOS, waar hij vanaf 1981 onder meer commentator en verslaggever was bij schaats- en tennistoernooien, de Tour de France en de Olympische Spelen.

Bakker presenteerde ook Studio Sport op zondagavond en was jarenlang eindredacteur van het programma. In 2002 ging hij met vervroegd pensioen, waarna hij nog wel actief bleef bij schaatsbond KNSB.

De journalistieke carrière van Bakker begon bij de Regionale Omroep Noord en Oost, waar hij redacteur en verslaggever was. Daarna verkaste de journalist naar NCRV Radio, waar hij werkte voor de Sportshow die elke zaterdag werd uitgezonden.