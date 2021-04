De Britse prins Philip wordt zaterdag begraven, nadat hij vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd overleed. NU.nl zet op een rij wat zich zaterdagmiddag in en rond St George's Chapel op Windsor Castle gaat afspelen.

Prins Philip regelde zelf al een groot deel van zijn uitvaart. Hij wilde "geen heisa" en daarom wordt het naar zijn wens geen staatsbegrafenis. De ceremonie vindt plaats in St George's Chapel op Windsor Castle. Dit is ook de plek waar onder anderen prins Harry en Meghan Markle in het huwelijk traden.

De ceremonie is van tevoren uitgebreid gerepeteerd. Mensen die hierbij betrokken zijn, gebruiken voor de uitvaart de codenaam 'Operatie Forth Bridge' (naar de negentiende-eeuwse spoorbrug die de oever van de Firth of Forth in Schotland verbindt). Zo'n 730 militairen zullen hierbij een rol krijgen en hebben daarom vele repetities doorgelopen (foto). Prins Philip bekleedde gedurende zijn leven diverse erefuncties in het leger. De Band of the Grenadier Guards, een van de bands in het Britse leger, zal de processie leiden. Een selectie van Philips militaire medailles zal ook op het altaar liggen tijdens de dienst.

Een deel van Philips militaire medailles. Een deel van Philips militaire medailles. Foto: BrunoPress

De kist waarin Philip ligt, wordt onder begeleiding van de decaan van Windsor (het geestelijk hoofd van de kerk) en de Lord Chamberlain (de hoogste officier van het koninklijk huis) naar de ingang van Windsor Castle (waar Elizabeth en Philip woonden tijdens de coronaperiode) gebracht.

Een aantal van de Grenadier Guards, een infanterieregiment van het Britse leger, zal de kist dragen. Zij zullen de kist plaatsen op een mede door Philip ontworpen Land Rover die naar de St George's Chapel rijdt. Vervolgens wordt de kist naar de kerk gedragen, gevolgd door meerdere leden van de koninklijke familie en paleismedewerkers. Prins Harry en William zullen - vermoedelijk vanwege hun verslechterde relatie - niet naast elkaar lopen, in de stoet achter de kist worden zij gescheiden door hun neef Peter Phillips (oudste zoon van prinses Anne).

Gedurende deze processie worden saluutschoten afgevuurd en zal de kerkklok van de Curfew Tower luiden. Wanneer de kist de trap van de kerk bereikt, zal het Britse volkslied worden gespeeld. Nadat de kist de trap op is gedragen, wordt er in heel Groot-Brittannië een minuut stilte gehouden. Daarna begint de dienst.

De planning van de processie. Bekijk je dit in de NU.nl-app, klik dan op de afbeelding om die te vergroten. De planning van de processie. Bekijk je dit in de NU.nl-app, klik dan op de afbeelding om die te vergroten. Foto: Bart-Jan Dekker

Volgens de Britse coronaregels zijn er slechts dertig mensen welkom op de uitvaart, publiek is dus niet welkom. Onder normale omstandigheden zou dat zo'n achthonderd man zijn geweest. Premier Boris Johnson liet al weten zijn plek daarom aan te bieden aan iemand van de familie. De precieze gastenlijst is nog niet bekend, maar prins Harry heeft laten weten aanwezig te zijn bij de uitvaart. Zijn hoogzwangere vrouw Meghan blijft achter, omdat zij nu geen lange reizen mag maken. Ook Philips achterkleinkinderen, zoals de kinderen van prins William, blijven thuis.

Alle gasten dragen tijdens de ceremonie een mondmasker en koningin Elizabeth (94) zit wegens de coronamaatregelen alleen.

De gasten bij de uitvaart dragen geen militaire uniformen Het dragen ervan werd een gevoelig onderwerp toen prins Andrew zijn koninklijke taken in 2019 neerlegde vanwege zijn vriendschap met de Amerikaan Jeffrey Epstein. Hij mag een militair uniform dus niet meer dragen, evenmin als prins Harry die vorig jaar zijn koninklijke taken neerlegde. Zij zouden dan bij de anderen uit de toon vallen. Om te voorkomen dat dit de uitvaart van Philip zou overschaduwen, is besloten dat niemand een militair uniform draagt. Wel wordt verwacht dat iedereen in pak gekleed gaat.

Prins William draagt zaterdag geen militair uniform, net als de andere gasten. Prins William draagt zaterdag geen militair uniform, net als de andere gasten. Foto: BrunoPress

De begrafenis wordt in Nederland live uitgezonden op NPO1 van 15.30 tot 17.00 uur, tijdens een door Astrid Kersseboom gepresenteerd programma. Daarvoor is een speciale aflevering van het royaltyprogramma Blauw Bloed te zien. De BBC, die ruim 100.000 klachten kreeg over de vele aandacht die de omroep besteedde aan het overlijden van de prins, pakt groter uit. Ze starten om 12.00 uur (Nederlandse tijd) met een documentaire over Philip. Om 13.30 uur start de uitzending rond zijn begrafenis, die tot 17.20 uur duurt.

Prins Philip wordt niet opgebaard. Na de uitvaart zal hij een rustplek krijgen in een privékapel bij Windsor Castle. Als Elizabeth overlijdt, wordt het echtpaar overgebracht naar de King George VI memorial chapel. Hier liggen ook Elizabeths ouders en haar zus, prinses Margaret.

De koninklijke familie gaat na de uitvaart een rouwperiode van twee weken in. Daarna worden hun koninklijke taken hervat, al zullen er waarschijnlijk ook afspraken worden verplaatst naar een ander moment.