Ayoub, de enige Marokkaanse boer in Nederland, gaat een programma voor KRO-NCRV maken. In het nog titelloze programma is te zien hoe de 23-jarige probeert zijn droom - een eigen boerderij runnen - waar te maken.

De serie zal komend najaar op NPO3 te zien zijn, maakt de omroep vrijdag bekend.

Ayoub wil een eigen boerderij en werkt daarom al sinds zijn veertiende bij diverse melkveehouderijen om ervaring op te doen. De Nederlands-Marokkaanse boer kreeg vorig jaar landelijke bekendheid na een reportage van NH Nieuws.

"De gedrevenheid en het enthousiasme van Ayoub zijn aanstekelijk", zegt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. "In een tijd waarin boeren het zwaar hebben, is het belangrijk om te laten zien dat deze jonge vent, zonder agrarische achtergrond, niets liever wil dan letterlijk met zijn poten in de klei staan."

De omroep maakte de afgelopen jaren veel programma's over boeren en het boerenleven, waaronder Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij.