De podcast De Deventer Mediazaak is twee weken na de lancering van de laatste aflevering al meer dan 100.000 keer beluisterd, heeft producent BIND vrijdag gemeld. Ondertussen zijn meer dan 250.000 mensen aan de serie begonnen, maar zij hebben nog niet allemaal alle delen beluisterd.

De zesdelige podcastreeks, gemaakt door het VPRO-programma Argos, werd de afgelopen week op sociale media veel genoemd als luistertip. Opvallend is dat vooral journalisten de reeks prijzen. De Deventer Mediazaak analyseert de opmerkelijke dynamiek in de media rond de Deventer moordzaak, een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Nederlandse geschiedenis.

De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde 'boekhouder' Ernest Louwes voor de moord; hij zat acht jaar vast.

Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat 'de klusjesman' van de weduwe - een andere persoon - de moord had gepleegd. Hij herhaalde deze beschuldigingen veelvuldig in de media, maar zijn theorieën bleken niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld wegens smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

Film over zaak binnenkort te zien

In de podcast wordt geschetst hoe de media, ondanks deze veroordeling en ondanks het feit dat De Hond geen bewijs voor zijn theorieën overlegde, zijn verhaal maar bleven herhalen. Podcastmaker Annegriet Wiersma probeerde mensen die De Hond en zijn theorieën toen een platform gaven een reactie te ontlokken.

Cabaretière Claudia de Breij, die toentertijd in haar televisieprogramma de doortastendheid van de opiniepeiler prees, is een van de weinigen die voor de microfoon erkennen toen een foute inschatting te hebben gemaakt.

Behalve een podcast is er ook een speelfilm gemaakt over de zaak: De Veroordeling. Regisseur Sander Burger baseerde zijn verfilming, met in de hoofdrollen Fedja van Huêt en Yorick van Wageningen, op het boek van journalist Bas Haan, die zich jarenlang in de zaak vastbeet. De film is naar verwachting komende zomer te zien.