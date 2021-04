Meer dan 1,77 miljoen mensen hebben donderdagavond gezien hoe Ajax gelijkspeelde tegen AS Roma en daarmee uitgeschakeld werd in de Europa League. De wedstrijd was via RTL7 te zien.

De Amsterdamse ploeg had de wedstrijd moeten winnen om verder te mogen in de Europese wedstrijd. Trainer Erik ten Hag noemde de uitschakeling onterecht.

Hoewel de cijfers hoog zijn, is het geen record voor RTL7. Zo keken in 2017 al zo'n 2,1 miljoen mensen naar de finale van het WK Darts keken via de zender.

De liveregistratie is niet het best bekeken programma van de avond: de eerste plek in de dag top 25 van Stichting Kijkonderzoek wordt wederom ingevuld door het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,18 miljoen kijkers.