Voor Oranjedag van Radio 538, het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe, werden meer dan een miljoen aanvragen ingediend voor tickets. De radiozender maakte donderdag bekend dat inmiddels alle tienduizend kaarten door middel van loting zijn verkocht.

De radiozender viert al een aantal jaar Koningsdag in Breda met een groot festival op het Chasséveld. Normaal worden hier zo'n 40.000 kaarten voor verkocht. Het evenement vindt dit jaar op 24 april plaats, waarbij tienduizend mensen aanwezig mogen zijn.

Horecaondernemers in de stad reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen.

Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. Koninklijke Horeca Nederland eiste een gesprek met de radiozender over hoe lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van het grote evenement.

OMT-lid en epidemioloog Jan Kluytmans is bezorgd over de mogelijke besmettingen die het grote aantal bezoekers met zich meebrengt. "Ik vind tienduizend mensen een hele grote stap. Met testen haal je er een heleboel positieven uit, maar niet allemaal, daar zullen tientallen mensen tussen lopen die besmettelijk zijn. Ik ben daar toch bezorgd over. Vanuit het bestrijdingsperspectief vind ik dat risicovol", aldus Kluytmans op BNR.