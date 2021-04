NOS heeft vervolgstappen aangekondigd nadat een verslaggever van de omroep wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Algemeen directeur Gerard Timmer schrijft op de website dat er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd rondom de journalist.

De verslaggever in kwestie werd op Twitter door verschillende jonge mannen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag nadat vergelijkbare berichten over inmiddels vertrokken D66-kamerlid Sidney Smeets de ronde deden. Zo zou hij jonge homoseksuele jongens hebben benaderd via Twitter in de hoop met hen af te spreken. Enkelen van hen zeggen destijds minderjarig te zijn geweest.

De directie van de omroep benadrukt dat er geen plek is voor dit gedrag binnen de organisatie en wil "vervolgstappen in de juiste volgorde ondernemen". Timmer laat in de verklaring weten gisterenochtend gelijk in gesprek te zijn gegaan met verschillende partijen binnen de NOS, onder wie de verslaggever zelf.

Volgens de NOS vereist de situatie grote zorgvuldigheid. "Dat betekent dat de tijd wordt genomen om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever en nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen", valt in de verklaring te lezen.

Timmer kondigt gesprekken aan "over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken". "Het gaat er nu dus in eerste instantie om te onderzoeken wat er is gebeurd, te inventariseren wat vervolgens nodig is en extern advies in te winnen."

Fontys Hogeschool in Tilburg heeft inmiddels bevestigd dat de journalist in kwestie niet langer welkom is bij het introductiekamp van de opleiding journalistiek. Zij ontvingen namelijk een melding van overschrijdend gedrag over hem.