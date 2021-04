Het Oranjefeest dat Radio 538 op 24 april in Breda geeft, moet worden gezien als een serieus wetenschappelijk onderbouwd experiment. Talpa-directeur Paul Römer zei donderdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat het geen 'holadijeefeest' wordt.

Nadat eerder deze week werd aangekondigd dat er tienduizend bezoekers welkom zijn bij het feest op het Chasséveld, werd er boos gereageerd door horeca-eigenaren in Breda. Zij zijn het er niet mee eens dat er zoveel mensen mogen verzamelen, terwijl zij hun zaken dicht moeten houden.

"Fieldlab onderzoekt hoe we zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk naar een open samenleving terug kunnen", stelt Römer. "Daar hunkert heel de wereld naar. Ik snap wel dat de horeca in de buurt diep gefrustreerd en boos is over de huidige omstandigheden. Maar dat heeft niets met 538 te maken. De situatie is heel goed rationeel uit te leggen, maar emotioneel is deze reactie te begrijpen en voorstelbaar."

Volgens Römer is het besluit om tienduizend mensen bij elkaar te brengen, ondanks het stijgende aantal besmettingen de afgelopen weken, niet lichtzinnig genomen. "De ministerraad moet toestemming geven voor deze experimenten. Achter Fieldlab zit wetenschap en kennis. Het is niet zo: we zetten tienduizend mensen bij elkaar en holadijee, we gaan feesten. Het is een experiment om te leren hoe we in de nieuwe werkelijkheid ons normale leven kunnen oppakken."

De Talpa-directeur beklemtoont dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen 538, de lokale horeca en de gemeente Breda. "We horen de verhalen aan en delen begrip, en proberen elkaar te helpen." Hij kon geen concreet voorbeeld geven van hoe 538 de lokale horeca dan een helpende hand gaat bieden.