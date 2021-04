Erik Zwennes, de verloofde en tevens manager van Roxeanne Hazes, zegt dat AVROTROS nooit contact met de zangeres heeft opgenomen of haar heeft aangeboden de documentaire over haar vader André Hazes vooraf te zien. Zwennes' bericht volgt na de reactie van de omroep, waarin werd gesteld dat dit wel het geval was.

"Er is enkel contact geweest met de regisseur en coproducent die, nadat op vriendelijke en uitvoerige wijze duidelijk is gemaakt dat er niet meegewerkt zou worden, eenzijdig het contact heeft verbroken", schrijft Zwennes in zijn Instagram Stories.

Roxeanne Hazes zei woensdagavond dat er in de documentaire Kleine Jongen beelden zijn gebruikt die zij zelf heeft opgenomen. Dit is tegen haar wens in gebeurd. "Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien", schreef de dochter van de in 2004 overleden volkszanger op Instagram.

AVROTROS, de omroep die de vierdelige reeks uitzendt, zegt dat het management van de zangeres de mogelijkheid kreeg om de documentaire vooraf te bekijken en te bespreken, maar dat ze niet is ingegaan op dit verzoek. "Nog steeds zijn wij hiertoe bereid, en we zoeken nogmaals contact met het management van Roxeanne." Volgens Zwennes is dat op heden nog niet gebeurd.

De omroep liet weten dat de beelden waaraan Hazes refereert, alleen zijn gebruikt in het intro van de documentaire. Deze beelden zijn inmiddels verwijderd uit de komende uitzendingen. De beelden die wel te zien zijn, komen uit het archief van Rachel Hazes. Ook haar zoon André, broer van Roxeanne, werkte aan de documentaire mee.

Zwennes laat weten dat er geen vervolgstappen worden ondernomen. "We gaan niet in onderhandeling over gebruik van beelden. Over een reeks die om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden. Het is ook een nogal makkelijke geste wanneer de helft van de reeks al live staat."