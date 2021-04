AVROTROS heeft in reactie aan NU.nl laten weten de intro van de documentaireserie Kleine jongen: het echte leven van André Hazes aan te passen. De intro bevat nu nog privébeelden van Hazes' dochter Roxeanne, die woensdagavond zei hier geen toestemming te voor hebben gegeven.

Volgens de zender komen de beelden waar Roxeanne Hazes naar verwees niet in de rest van de reeks voor. "Zijn dochter Roxeanne heeft besloten geen actieve rol te spelen in deze documentaire en dat is haar goed recht", meldt AVROTROS.

"De privébeelden waaraan Roxeanne refereert, zitten om die reden dus ook niet in de documentaire." De gebruikte beelden die wel in de documentaire te zien zijn, komen uit het archief van Rachel Hazes. "Daar komen de kinderen wel in voor, bijvoorbeeld op de achtergrond."

Volgens de zender kreeg het management van de zangeres de mogelijkheid om de documentaire vooraf te bekijken en te bespreken, maar is er niet op dit verzoek ingegaan. "Nog steeds zijn wij hiertoe bereid en we zoeken nogmaals contact met het management van Roxeanne."

De dochter van de volkszanger liet zich woensdagavond negatief uit over de eerste aflevering van de documentaire. "Voor deze documentaire is gebruikgemaakt van privébeelden van ons gezin, waarvan ik bepaalde fragmenten nog nooit eerder heb gezien", schreef de zangeres op Instagram.

"Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien."

Hazes heeft momenteel geen contact met haar moeder Rachel Hazes, die de beelden vrijgaf voor het maken van de documentaire. Volgens de artiest heeft haar slechte relatie met haar moeder niets te maken met haar wens om de beelden niet met een groter publiek te delen. "Ik vind oprecht dat deze reeks om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden en dat ik minimaal meebeslis over wat er met dit privémateriaal gebeurt."