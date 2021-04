Kleine jongen: het echte leven van André Hazes is woensdagavond bij NPO3 door 809.000 mensen bekeken. In de documentaire zijn privébeelden van de in 2004 overleden zanger te zien en komen zijn zoon en weduwe Rachel Hazes aan het woord.

De documentaire leidde woensdagavond nog tot een officiële reactie van zijn dochter Roxeanne Hazes. Op Instagram schreef ze te hebben geweigerd om aan het vierluik mee te werken, omdat ze vindt dat deze reeks niet gemaakt had mogen worden.

Privébeelden die Roxeanne vlak voor het overlijden van haar vader met haar eigen camera heeft gemaakt, zijn zonder haar toestemming in de documentaire gebruikt. Op sociale media schrijft ze dat ze deze beelden graag voor zichzelf had willen houden en dat het haar pijn doet dat iedereen ze nu zomaar kan zien.

Haar broer André werkte wel mee aan de documentaire, net als diverse oud-collega's van de zanger.

De 809.000 kijkers zijn niet voldoende voor een plek in de top vijf van de woensdag best bekeken programma's.