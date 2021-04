Granietleverancier Graniet Import Benelux (GIB) stapt naar de rechter vanwege de onwaarheden over het gesteente granuliet die het BNNVARA-programma Zembla zou hebben verspreid. In december oordeelde de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) dat het onderzoeksprogramma onzorgvuldig heeft gehandeld in de berichtgeving over granulietdumpingen.

Zembla meldde in februari 2020 in de aflevering De afvaldump van Rijkswaterstaat dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

De RvdJ noemde de berichtgeving van Zembla over de zaak "eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus". Als gevolg van die uitspraak liet BNNVARA in december weten de RvdJ niet langer te erkennen. Aan vonnissen van de raad zijn geen juridische consequenties verbonden.

Waar gaat het geschil tussen BNNVARA en de RvdJ over? Zembla meldde dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen.

Volgens de raad werd Bontrup in de uitzending van strafbare feiten beschuldigd en werd dit onvoldoende genuanceerd. Ook kreeg het bedrijf volgens de raad niet genoeg ruimte om te reageren.

De Zembla-redactie zegt voldoende wederhoor gepleegd te hebben.

Volgens GIB, dat onderdeel van Bontrup is, voert Zembla "een activistische campagne tegen granuliet". De leverancier is van mening dat de Zembla-redacteuren "niet vatbaar zijn voor andere invalshoeken dan het frame dat zij op voorhand al hebben gekozen". Het onderzoeksprogramma heeft volgens het bedrijf stelselmatig objectieve informatie buiten beschouwing gelaten.

In een reactie namens Zembla en de omroep laat BNNVARA aan NU.nl weten op de hoogte te zijn van de aangekondigde gang naar de rechter door GIB. "Wij wachten dat rustig af", aldus een woordvoerder. "De uitzendingen van Zembla zijn rustig en genuanceerd en wij staan daar nog steeds volledig achter."

Volgens Zembla is hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen na zijn optreden in de aflevering over granuliet benaderd door een externe adviseur van GIB. Tijdens dat telefoongesprek zou de hoogleraar zich geïntimideerd hebben gevoeld, mede omdat er met een rechtszaak zou zijn gedreigd. Volgens Zembla heeft adviseur Hans Stupers de lezing van Van Eijbergen weersproken.

Voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld kreeg in september een persoonlijke dagvaarding namens GIB. Het bedrijf zegt schade te hebben geleden door zijn uitspraken in het granulietdossier.