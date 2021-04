Tennisster Serena Williams heeft een contract voor meerdere filmprojecten met streamingdienst Amazon getekend, meldt Variety. Onderdeel van de samenwerking is een documentaireserie die haar op en buiten de tennisbaan volgt.

Williams laat weten ernaar uit te kijken haar verhalen te delen met de wereld. Het gaat naast een documentaireserie ook over programma's met een script.

In 2018 was Williams de hoofdpersoon in een andere documentaire. Being Serena was toen te zien via HBO.

Williams staat betekend als een van de beste tennissters aller tijden De 39-jarige Amerikaanse won alle Grand Slam-toernooien minimaal drie keer en staat nu op 23 titels. Ze heeft nog één eindzege nodig om het Grand Slam-record van Margaret Court te evenaren.

Naast haar 73 WTA-titels in het enkelspel en 23 in het dubbelspel veroverde Williams vier gouden medailles op de Olympische Spelen (drie in het dubbelspel en één in het enkelspel).