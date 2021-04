Journalist Marcel van Roosmalen heeft rubrieken gehad in Studio Voetbal en Veronica Inside en maakte met Gijs Groenteman vijf keer Media Inside, maar nog altijd ziet hij zichzelf niet als tv-persoonlijkheid. Dat zegt de 53-jarige columnist in Nieuwe Revu.

"Ik vond het altijd een beetje een vies idee, met je hoofd op tv. Waarom zou je dat willen? Tot een paar jaar geleden. Ik moest zichtbaarder worden, anders redde ik het financieel niet. Toen heb ik het besluit genomen om op tv te gaan", aldus Van Roosmalen in gesprek met het tijdschrift.

Dat begon toen met Veronica Inside, waarvan de journalist zelf zegt dat het niet per se zijn doelgroep is. Hij verwachtte dan ook dat mensen totaal op hem zouden afknappen. "Maar de kijkers reageerden louter positief en grappig, waarop ik dacht: oké, blijkbaar is het niet zo vreselijk."

Volgens Van Roosmalen moeten journalisten tegenwoordig een zekere bekendheid hebben om rond te kunnen komen. Toch zou hij nooit meedoen aan Wie is de Mol?. "Dat vind ik zo inhoudsloos. Ik zou het geen dag volhouden. Al die BN'ers die constant op hun telefoon staren en de hele dag roepen hoe gezellig ze het vinden. Ik ben geen Roos Schlikker of Diederik Jekel. Dat zou ruzie worden met de hele groep."