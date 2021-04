The Rolling Stones-tentoonstelling in Groninger Museum ook online te zien

Unzipped, de expositie rond The Rolling Stones in het Groninger Museum, is binnenkort ook online te bezichtigen. Vanwege de lockdown is het Groninger Museum al maanden dicht, waardoor de tentoonstelling nog amper bezocht is. Vrijdag geeft museumdirecteur Andreas Blühm via internet een rondleiding. Er wordt ook gewerkt aan enkele andere initiatieven, zoals een 360 gradentour. Eerder werd al bekend dat het slot van de tentoonstelling is verplaatst van 28 februari naar 28 maart.