David Beckham gaat een nieuwe serie over amateurvoetbal presenteren voor Disney+. Dat bevestigt de streamingdienst dinsdag.





Streamingdienst Disney+ heeft een nieuwe serie met David Beckham aangekondigd. De Britse oud-profvoetballer heeft getekend voor de presentatie van een nieuwe show over amateurvoetbal, die Save Our Squad gaat heten.

Voor de reeks keert de Britse oud-profvoetballer terug naar de voetbalvelden in Oost-Londen, waar hij zelf ooit met voetbal begon voor hij zich op zeventienjarige leeftijd aansloot bij Manchester United. In Save Our Squad is de 45-jarige Beckham te zien als mentor van een amateurvoetbalclub die het zwaar heeft in de competitie.

"Het is geweldig om het amateurvoetbal onder de aandacht te brengen. Daarmee ben ik zelf ook opgegroeid. De serie wordt spannend, dramatisch en opbeurend. Maar ook vol gevoel en durf", zegt Beckham.

De productie ligt in handen van Disney, productiehuis Twenty Twenty en Studio 99, het productiebedrijf van Beckham.

Vanaf wanneer Save Our Squad te zien is, is nog niet bekend.