Nog dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuw seizoen van Boer zoekt Vrouw. Dat maakte presentatrice Yvon Jaspers zondagavond bekend in een speciale uitzending over alle Boer zoekt Vrouw-baby's die tot nu toe zijn geboren.

"Als het afgelopen uur iets heeft aangetoond, dan is het wel dat Boer zoekt Vrouw voor echte liefde zorgt. En daar willen wij nog wel een tijdje mee doorgaan. Dit jaar al", zo kondigde Jaspers het nieuwe seizoen aan.

Ook riep ze alle vrijgezelle boeren en boerinnen op zich op te geven. Wanneer de opnames beginnen en de twaalfde reeks op televisie wordt uitgezonden, is nog niet bekendgemaakt.

In december liet KRO-NCRV nog weten niet van plan te zijn een coronaversie van de hitserie te gaan maken. "Op 1,5 meter afstand is verliefd worden lastig en dat is nu net precies wat we met Boer zoekt Vrouw hopen te bereiken", liet een woordvoerder destijds weten.

Boer zoekt Vrouw is vanaf 2004 een van de kijkcijferkanonnen van de NPO. De afleveringen van het laatste seizoen werden telkens door zo'n drie miljoen mensen bekeken.