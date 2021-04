De BBC heeft naar eigen zeggen veel klachten ontvangen over de grote hoeveelheid aandacht die vrijdag in tv-programma's werd besteed aan het overlijden van de Britse prins Philip.

Na het overlijden van Philip, op 99-jarige leeftijd, werd de hele programmering omgegooid en werden populaire programma's als EastEnders en MasterChef geschrapt.

In plaats daarvan werden op de verschillende zenders van de omroep programma's uitgezonden waarin een eerbetoon werd gebracht aan de prins. Soms was daarbij hetzelfde programma tegelijkertijd op verschillende zenders te zien, wat de BBC ook op kritiek kwam te staan.

Bij de BBC geldt een protocol rondom het overlijden van leden van de koninklijke familie. Naar verluidt is ook vastgelegd dat de BBC als een van de eerste media het overlijdensbericht ontvangt. Als onderdeel van het protocol worden nieuwslezers en tv-presentatoren ook geacht zich gedurende de rouwperiode in het zwart te kleden.

De BBC kreeg uiteindelijk zo veel klachten dat er een speciaal contactformulier is aangemaakt. "We ontvangen klachten over de hoeveelheid aan televisieberichtgeving over Zijne Koninklijke Hoogheid prins Philip, hertog van Edinburgh", zo valt te lezen op de klachtenpagina van de omroep.