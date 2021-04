Natacha Harlequin, die in Shownieuws te zien is als misdaaddeskundige, haalt plezier uit haar klus voor het entertainmentprogramma. De strafrechtadvocaat en presentatrice vertelt in gesprek met Trouw dat ze met haar werk een breed publiek wil bereiken.

Harlequin krijgt weleens kritiek over haar werk voor Shownieuws, dat een populistisch imago heeft. "Shownieuws is geen moetje, dat wil ik eerst gezegd hebben", vertelt ze.

"Ik vind het interessant om met de crimeredactie dat thema uit te bouwen. In mijn werk verdedig ik allerlei cliënten: wit, zwart, activisten, en ook mensen met een rechts of zelfs extreemrechts gedachtegoed. Daar kan ik mee werken. Op tv wil ik ook een breed publiek bereiken."

Ook kritiek dat het programma te rechts zou zijn, veegt Harlequin van tafel. "Hoeveel mensen van kleur zijn er bij Shownieuws? Airen Mylene, Dyantha Brooks, Patty Brard en ik. Dat is al meer dan ik bij de publieke omroep zie. Als wij het over de ronde billen van Beyoncé hebben, weten wij alle vier hoe moeilijk het is om broeken te vinden die passen. Iedereen heeft het altijd over de zogenaamd rechtse signatuur aan tafel, terwijl alles juist bespreekbaar is, in een veilige setting."

In 2020 was Harlequin op SBS te zien in Wat vindt Nederland. Na een aantal uitzendingen werd besloten om het opinieprogramma uit de programmering te halen.

"Het was misschien iets te veel bij elkaar, met te veel gasten", zegt de presentatrice daarover. "Maar ik vond het zelf een mooi programma. Ik kies ook nooit voor de makkelijke weg."