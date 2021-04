Britse kranten hebben prins Philip zaterdag prominent op de voorpagina staan. Vrijwel alle grote dagbladen brengen een eerbetoon aan de vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden echtgenoot van koningin Elizabeth.

"Vaarwel, mijn geliefde", kopt de Daily Mail bij een paginagrote foto van de koningin en de prins. Daily Mirror kiest voor hetzelfde citaat bij een foto van het echtpaar, dat 73 jaar getrouwd was.

De voorpagina van de Daily Mail. De voorpagina van de Daily Mail. Foto: Daily Mail

The Sun schrijft dat iedereen met de koningin meehuilt om de dood van Philip. Het dagblad koos voor meerdere foto's op de voorpagina, waaronder de trouwfoto van hem en Elizabeth.

De voorpagina van The Sun. De voorpagina van The Sun. Foto: The Sun

The Times en The Guardian kiezen voor een foto van de hertog van Edinburgh zónder Elizabeth. Eerstgenoemde vergezelt het beeld van een citaat van de prins, die op negentigjarige leeftijd terugblikt op zijn rol als echtgenoot van een koningin. "Het was vallen en opstaan. Er was geen precedent. Als ik iemand vroeg: 'Wat verwacht je dat ik doe?', dan keken ze me blanco aan. Ze hadden geen idee. Niemand had echt een idee."

De voorpagina van The Times. De voorpagina van The Times. Foto: The Times