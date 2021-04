Martijn Koning vindt dat RTL-zenderbaas Peter van der Vorst zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen in de zaak rondom Thierry Baudet, zo zegt hij tegen NU.nl. De cabaretier zegt Eva Jinek wel degelijk te hebben aangeboden om de roast van de FVD-leider vorige maand in te zien, maar Van der Vorst beweerde bij BNR Nieuwsradio dat tevergeefs meerdere keren door de redactie is gevraagd de tekst in te zien.

RTL liet begin april aan NU.nl weten dat de redactie van Jinek in gesprek wilde met Koning. De cabaretier zegt nu geen heil te zien in een gesprek met de redactie. "Ik stel helemaal geen voorwaarden. Ik wil alleen niet praten met mensen die er niks mee te maken hebben en ook niet namens RTL kunnen spreken."

Koning werd gevraagd Baudet op een komische manier te 'roasten', maar de woorden van de komiek vielen verkeerd en leidden ertoe dat de politicus boos de studio verliet. RTL distantieerde zich van de inhoud. Jinek bood een dag later haar excuses aan Baudet aan en zei dat ze voortaan in grote lijnen wil weten wat haar gasten gaan zeggen.

Koning vertelde in Op1 dat hij Jinek de mogelijkheid had geboden de roast in te zien. Aan NU.nl laat hij weten op de bewuste avond via de redactie contact te hebben gehad met Jinek en ervan uit te zijn gegaan dat zij het voorstel had ontvangen om de roast te lezen. "Ze heeft er op de avond niets meer over gevraagd."

De redactie was volgens Koning op de hoogte van de strekking van zijn roast. Volgens de cabaretier heeft Van der Vorst de appjes daarover later ook gelezen.

Koning vindt dat Van der Vorst heeft gelogen op de radio. "Als Peter van der Vorst stopt met onder de tafel weg te duiken, kan dit gewoon opgelost worden. Liefst schriftelijk, anders gaan ze achteraf weer allerlei onzin verspreiden en tegen hun publiciteitsmachine kan ik niet op."

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van RTL.