Edsilia Rombley en Danny de Munk nemen plaats in het panel van het tweede seizoen van de RTL 4-spelshow I Can See Your Voice. Marieke Elsinga en Fred van Leer keren terug, zo blijkt uit een promo van de zender.

In de show, waarvan de tweede reeks op 22 april begint, moeten de panelleden voordat een kandidaat gaat optreden al bedenken of hij of zij goed kan zingen of juist niet. Het programma is afkomstig van de makers van de tv-hit The Masked Singer.

In het eerste seizoen zaten ook Samantha Steenwijk, Jeroen van Koningsbrugge en Ronnie Flex in het panel. Carlo Boszhard is opnieuw de presentator van dienst.