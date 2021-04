Jill uit Landsmeer werd donderdagavond gekozen tot winnaar van Big Brother en mocht als laatste, na honderd dagen, het huis verlaten. De 22-jarige vond het heerlijk om afgesloten te zijn van de buitenwereld en wil daarom ook in het 'gewone' leven vaker haar telefoon op stil zetten.

"Het was een mooi experiment en het was heel fijn om zonder media, telefoon en andere prikkels uit de buitenwereld te leven", vertelt Jill in gesprek met NU.nl.

"Mijn opa en oma zeiden altijd dat het leven vroeger zonder sociale media veel mooier was. Ik dacht altijd: laat die oudjes maar lekker lullen, maar ze hebben gelijk. Het leven is echt zoveel mooier. Je gaat spelletjes spelen, hebt gesprekken die je normaal nooit zou hebben."

Hoewel Jill blij is dat ze haar moeder en opa weer kan zien, zou ze zo weer een tijd opgesloten willen zitten in het Big Brother-huis. "Dat back to basic vond ik heerlijk. Sowieso wil ik minder op mijn telefoon zitten. Normaal kijk ik er heel vaak op, maar nu wil ik 'm wegleggen als ik 's avonds op de bank zit. Gewoon gesprekken voeren, net als in het huis."

Jill, die een opleiding volgt voor luchtvaartdienstverlener, kwam in januari in het huis. Samen met haar Vlaamse medekandidaten Lise en Nick bleef ze als finalisten over. Op de vraag of Jill als terechte winnaar is gekozen, antwoordt ze bevestigend.

"Ik ben altijd mezelf geweest, heb het altijd eerlijk gespeeld. Ik deed mee omdat ik het experiment aanging en daar ben ik in gegroeid. Als mensen wilden dat ik eruit zou gaan, dan was ik ook met opgeheven hoofd naar buiten gelopen. Waarom mensen mij hebben gekozen? Misschien omdat ik geen spel heb gespeeld en het echt als een experiment heb gezien."

'Ben nog niet op straat geweest'

Om ineens weer in de bewoonde wereld te zitten, voelt volgens Jill "onwerkelijk" aan. "Mijn tijd in het Big Brother-huis voelt als een droom. Ik heb nog amper ervaren hoe het is, ik ben nog niet eens op straat geweest. Na de finale ben ik naar het hotel gegaan en vanmorgen vroeg weer op om de pers te woord te staan. Ik hoopte dat corona inmiddels wel voorbij zou zijn. Ik klaag niet, want ik heb wel maandenlang in een coronavrije bubbel geleefd, zonder mondkapjes en afstand houden."

De Landmeerse had daarnaast ook een heel fijne tijd met haar medebewoners. "Ik vond het mooi om met zoveel verschillende persoonlijkheden in een huis te zitten. Ik heb heel veel mensenkennis opgedaan, want ik heb zoveel van de anderen kunnen leren."

De meest innige band ontwikkelde Jill met de Vlaamse Thomas. Hij werd al eerder uit het programma gestemd, maar keerde deze week onverwacht terug. Er volgde een zoen, de eerste en enige in de afgelopen honderd dagen. "Met Thomas heb ik over onze band gesproken", zegt Jill. "We hebben gelukkig de tijd om dat verder te ontwikkelen, om te kijken of het gaat om vriendschap of meer."

Verder gaat Jill de komende tijd ook "alles goed laten bezinken". "Nieuws heb ik nog niet gelezen, dat komt wel. Ik ga straks lekker naar huis en met mijn moeder over alles praten en alles verwerken."

Jill heeft ook al plannen voor de bestemming voor de ruim 70.000 euro die zij dankzij haar winst mee naar huis mag nemen. "Ik ga sowieso een deel schenken aan het Prinses Máxima Centrum en ik ga mijn opa terugbetalen, die mijn studie heeft voorgeschoten. De rest ga ik gebruiken voor andere mooie dingen."