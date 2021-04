De finale van Big Brother is donderdagavond door 488.000 kijkers gezien en daarmee valt het slotstuk van de realityshow buiten de lijst van de 25 best bekeken programma's.

In de finale was te zien dat de Nederlandse Jill door de kijkers als winnaar werd uitgeroepen. Ze wint een geldprijs van ruim 70.000 euro.

Op sociale media was te lezen dat veel kijkers problemen hadden met stemmen, omdat de website overbelast was. RTL erkent dit probleem en zegt dat de notaris aan de hand van de laatste tussenstand de winnaar heeft bepaald.

De filmpremière van Bohemian Rhapsody behaalde wel een plek in de lijst met best bekeken programma's. De film over de band Queen werd uitgezonden op Net5 en wist 572.000 kijkers te trekken.

Meer kijkers waren er voor de wedstrijd tussen Ajax en AS Roma. Ruim 1,6 miljoen mensen zagen dat de Amsterdamse club met 1-2 verloor in de kwartfinales van de Europa League.